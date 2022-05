"C'è un uomo armato di coltello che sta urlando", l'allarme dei residenti dell'Esquilino

"C'è un uomo con il coltello, sta urlando. Correte". A dare l'allarme, intorno alle 23 di domenica 8 maggio, diversi residenti che hanno allertato il numero unico per le emergenze. Stando al racconto dei testimoni due uomini stavano litigando in strada quando uno avrebbe estratto un grosso coltello.

Sul posto, sono così giunti i carabinieri. In via Giolitti, i militari hanno trovato un uomo che impugnava un grosso coltello da cucina e lo hanno fermato. La sua posizione è al vaglio. In strada, comunque, non sono state trovate tracce ematiche e nessuno sarebbe rimasto ferito. L'Arma lavora per ricostruire quanto accaduto. Non è escluso che la persona fermata, possa aver minacciato con un coltello il suo rivale.