Un uomo in mimetica con un coltello in mano si aggira a Prati: passanti terrorizzati

“In una mano ha un coltello, nell’altra una padella”. Massima allerta per un uomo in mimetica e con un cappello calato sul volto che si aggira in piazza Prati degli Strozzi, nel quartiere Prati, spaventando i residenti, e che sarebbe armato di un coltello e di una padella.

Le segnalazioni dei residenti

Numerosi residenti, nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 maggio, hanno segnalato, spaventati, la presenza dell’uomo ai carabinieri che, dopo allertato la centrale operativa e le altre forze dell'ordine, si sono messi sulle sue tracce. Al momento nessuno sarebbe stato minacciato o ferito dall’uomo.

Articolo in aggiornamento