"Ammazzo tutti", armato di coltello semina il panico a San Pietro

/ Via della Conciliazione

Gridava "Ammazzo tutti" e si dirigeva verso la basilica di San Pietro, quando è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli attimi di paura venerdì pomeriggio, intorno alle ore 17, quando i 'caschi bianchi' del I Gruppo “Prati” hanno fermato un uomo intento a seminare il panico nel Rione Borgo.

Il 46enne , di nazionalità francese, brandiva un coltello da cucina verso i passanti, fino a posarlo sul viso di una donna italiana , seduta ad un ristorante di zona, sputando ovunque addosso alla gente e pronunciando la frase “ Vi ammazzo tutti” .

Visibilmente alterato, il soggetto è stato fermato ed identificato dagli agenti , che sono riusciti a contenerlo nella sua furia, mentre era diretto verso la Basilica di San Pietro, con indosso uno zaino dentro il quale sono stati trovati 8 coltelli da cucina.

Poco dopo è sopraggiunta anche una volante del Commissariato Borgo della Polizia di Stato. l’uomo è stato tratto in arresto e affidato alle cure del personale medico per gli accertamenti sanitari del caso. Ulteriori verifiche sono tuttora in corso da parte della Polizia di Stato.