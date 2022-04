L'uomo armato di coltello a bordo del bus

A richiamare l'attenzione dell'autista sono state le urla dei passeggeri che si trovavano a bordo del bus. Paura su un mezzo pubblico dell'Atac dove un uomo dopo essere salito su un autobus della linea 74 ha estratto un grosso coltello, cominciando poi a barcollare fra i pendolari in attesa della partenza del mezzo di trasporto. Da qui la chiamata al 112 con l'arrivo sul posto di diverse volanti della questura di Roma.

I fatti hanno preso corpo intorno alle 18:30 dello scorso weekend quando l'uomo, un senza fissa dimora, si è seduto sui sedili posteriori del bus Atac fermo al capolinea della linea B della metro Laurentina. Il clochard ha poi impugnato una grossa lama ed ha cominciato a brandirla fra i passeggeri impauriti che hanno cominciato a gridare richiamando l'attenzione dell'autoferrotranviere.

Sceso dal bus, il senza fissa dimora si è quindi allontanato in direzione della via Laurentina. Sul posto sono quindi intervenuti i poliziotti che, ascoltata la testimonianza dell'autista Atac, hanno poi trovato l'uomo poco distante. Con in tasca un grosso coltello da cucina, con una lama da 21 centimetri, lo stesso è stato quindi accompagnato negli uffici del commissariato Esposizione di polizia e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Sequestrato il coltello.