Precipita in un pozzo: morto un uomo

Tragedia alle porte di Roma dove un uomo è morto dopo essere precipitato in un pozzo. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì in una abitazione privata che si trova in una strada di campagna di Zagarolo, comune della provincia sud della Capitale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno poi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta scesi nel pozzo i pompieri hanno trovato l'uomo - un 71enne di zona - oramai senza vita.

In particolare la richiesta d'intervento al 112 è arrivata intorno alle 13:20 del 28 aprile da via Cancellata di Mezzo. Richiesto l'intervento dai militari dell'arma, i pompieri - intervenuti con la squadra 24A di Palestrina ed il personale del nucleo sommozzatori - una volta scesi nella cisterna di raccolta delle acque piovane nulla hanno potuto se non accertare la morte dell'anziano.

Recuperato il corpo privo di vita del 71enne, sul caso indagano i carabinieri della stazione di Zagarolo. Fra le ipotesi quella del gesto volontario, con l'uomo trovato con ferite non compatibili (solo) con quelle della caduta. La salma dell'uomo è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata.