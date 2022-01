Si arrampica sulla grondaia e precipita dal terzo piano, voleva fare pace con la compagna

Quando i vicini hanno visto un uomo arrampicato sulla grondaia di un palazzo hanno subito pensato si trattasse di un ladro acrobata. Poi lo hanno visto precipitare da un'altezza di circa dieci metri e schiantarsi al suolo. Da qui la chiamata ai soccorsi che lo hanno trasportato in condizioni gravi in ospedale. Ma perchè stava provando a salire su una palazzina in zona parco delle Sabine? Per fare pace con la compagna con la quale aveva avuto un litigio.

I fatti poco dopo le 22:30 di domenica in via Monte Grimano, nel III municipio Montesacro quando il 41enne romano, dopo aver essersi presentato sotto casa della compagna per chiarirsi e fare la pace, non ha trovato risposta al citofono, né tantomeno ai messaggi né alle chiamate fatte alla donna. Da qui la decisione dell'uomo di salire sino al balcone del terzo piano utilizzando la grondaia. Riuscito ad arrivare sino al secondo piano le cose però non sono andate come programmato con l'uomo che dopo aver perso la presa è precipitato nel vuoto.

Già richiesto l'intervento al 112 da parte dei vicini che lo avevano scambiato per un ladro acrobata, sotto la palazzina del parco delle Sabine è quindi intervenuta l'ambulanza del 118 che lo ha trovato in terra in gravi condizioni. Poi il trasporto d'urgenza al policlinico Umberto I dove l'uomo si trova ancora oggi, dopo tre giorni, in prognosi riservata.

Impossibilitati a parlare con il ferito gli agenti del III distretto Fidene Serpentara hanno poi ricostruito l'accaduto, scoprendo il tentativo del 41enne di raggiungere l'abitazione della compagna. Poi la caduta ed il ricovero d'urgenza al nosocomio univerisitario di viale Regina Margherita dove si trova ancora in gravi condizioni.