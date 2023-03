Cade dal balcone del quinto piano della casa dove era agli arresti domiciliari

È precipitato sul marciapiede dopo un volo di oltre 15 metri davanti a decine di testimoni. Un volo dal quinto piano del balcone dell'appartamento dove viveva. Nonostante la caduta l'uomo, un 33enne cileno, non è però deceduto. In condizioni disperate è stato trasportato in ospedale dove lotta fra la vita e la morte. È accaduto pomeriggio sera a Nuova Ostia.

Sono state le decine le chiamate fatte al 112 a partire dalle 19:00 di domenica 26 marzo per una persona caduta dal balcone in via Antonio Forni. Sulla strada del litorale romano sono quindi intervenuti i soccorritori. Privo di coscienza, ma ancora in vita, l'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia dove si trova ancora in prognosi riservata.

Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia. Una volta sul posto i militari dell'Arma hanno appurato che l'uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Seppur propendendo per l'ipotesi del gesto volontario, gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per accertare la dinamica dei fatti.