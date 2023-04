Precipita dal quinto piano, 33enne muore dopo cinque giorni di agonia

È morto all’ospedale San Camillo, dopo cinque giorni di agonia, l’uomo di 33 anni precipitato dal balcone di un appartamento al quinto piano di via Forni, a Nuova Ostia.

I fatti risalgono a domenica 26 marzo. L’uomo è precipitato per oltre 15 metri, una caduta terminata sul marciapiede sottostante, davanti agli sguardi sotto choc di decine di persone.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Portato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia, è stato poi trasferito al San Camillo, dove domenica mattina è deceduto.

Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia. Una volta sul posto i militari dell'Arma avevano appurato che l'uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Seppur propendendo per l'ipotesi del gesto volontario, gli inquirenti stanno comunque proseguendo gli accertamenti per accertare la dinamica dei fatti.