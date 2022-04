Paura in stazione: uomo sdraiato sui binari della metro

Ha prima scavalcato i tornelli, poi di corsa è sceso in banchina da dove è saltato direttamente sui binari, dove poi si è sdraiato in posizione supina. E' accaduto alla stazione della linea B della metro Eur Palasport. Decine le chiamate da parte dei tanti passeggeri che alle 18:25 di mercoledì 20 aprile affollavano la stazione in orario di uscita da molti uffici "Un uomo si è buttato sui binari della metro", la richiesta d'intervento pervenuta al 112.

Alla stazione della linea B della metropolitana romana sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Esposizione di polizia. Una volta in banchina hanno trovato riscontro nella richiesta d'intervento trovando un uomo sdraiato sui binari con la schiena. Senza rispondere alle richieste dei poliziotti gli stessi sono quindi saltati dalla banchina ed hanno tratto in salvo l'uomo.

Particolarmente confuso, lo stesso è stato identificato in un cittadino nigeriano di 27 anni. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio.