Armato di bastone terrorizza i passanti a piazzale Flaminio

La chiamata alla polizia indicava la presenza di un uomo armato di bastone che terrorizzava i passanti a piazzale Flaminio. Per questo sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno trovato riscontro nella chiamata ricevuta dalla sala operativa della questura.

L'intervento della polizia poco dopo le 13:00 di giovedì, a due passi da piazza del Popolo e dalla fermata del trenino Roma Nord. Particolarmente agitato l'uomo ha opposto resistenza ai poliziotti e poi si è scagliato contro di loro ferendoli.

Bloccato non senza difficoltà e disarmato è stato identificato in un cittadino del Senegal di 34 anni. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale è stato messo a disposizione dell'autorità giudizaria. A farne le spese due poliziotti, refertati e dimessi dall'ospedale con 5 giorni di prognosi.