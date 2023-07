Manolesta in azione nella metro A

I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato un uomo nell’ottica di prevenire e e contrastare l’illegalità nel centro storico della Capitale.

L’arrestato è un uomo straniero senza fissa dimora che è stato sorpreso mentre tentava di sfilare il cellulare dalla borsa di una donna all’interno della Metro A all’altezza della stazione Termini. I militari hanno bloccato l’uomo approfittando del grande flusso di gente presente in metropolitana. Sempre a Termini, sono stati sanzionati con un ordine di allontanamento e una multa di 100 euro a testa, nove persone per violazione del divieto di stazionamento presso la stazione ferroviaria.

Non sono stati arrestati ma denunciati dai carabinieri della compagnia Roma Centro due donne georgiane e un uomo algerino che stavano uscendo senza pagare una confezioni di cosmetici e vestiario. Il nucleo ha poi denunciato un 33enne italiano in possesso di un coltello, tre cittadini per inosservanza del Daspo urbano emesso a loro carico dal Questore di Roma e altri tre per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma. In zona Colle Oppio invece è stato denunciato un 23enne romano trovato in possesso di 39 g di hashish e un 42enne di Marino fermato a bordo della sua auto in possesso di 2 marmitte e diversi attrezzi da scasso.

Multa salata, 1.550 euro invece per un uomo cinese di 46 anni titolare di un ristorante in via Vicenza. Il motivo è da collegare al fatto che l’uomo aveva installato un sistema di videosorveglianza senza autorizzazione.