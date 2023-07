La cocaina pronta per lo spaccio nascosta nelle mutande

Nella lotta allo spaccio e detenzione di stupefacenti la Polizia di Stato ha arrestato sei uomini fra cui uno che aveva nascosto la cocaina nelle proprie mutande.

In via Principe Amedeo un uomo di 47 anni, convinto di non essere osservato dai polizzioti ha estratto dagli slip una dose di cocaina per poi venderla. Scattato immediatamente l’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

Mezzo panetto di hashish nascosto tra i sedili 40 grammi di cocaina sotto la scocca della macchina e 400 euro in contanti, sono stati trovati da una pattuglia in borghese a bordo di un’auto presso il comprensorio di Cortina d’Ampezzo. A bordo del veicolo due uomini di 23 e 39 anni arrestati perchè gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tre uomini di 39, 58 e 47 anni sono stati arrestati dopo la consegna di droga. Il 39enne uscito da un’attività commerciale aveva nascosto un etto di “fumo” in un tappetino per consegnarlo agli due uomini. Seguito dagli agenti, i tre uomini sono stati arrestati con la polizia che ha trovato nell’attività commerciale dell’uomo 4 panetti di hashish e poco meno di 90 grammi di cocaina.