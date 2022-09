"C'è un uomo armato in strada", l'allarme dai residenti

"C'è un uomo armato in strada". A dare l'allarme, nella serata di domenica, alcuni residenti dell'Alessandro, a Roma, che avevano notato in via Francesco Tovaglieri, un uomo che mostrava il calcio di una pistola dalla cinta. Sul posto sono così accorsi i carabinieri che hanno notato il sospettato, un 29enne albanese che già conoscevano.

L'uomo, già sottoposto alla libertà vigilata e in cura per problemi di droga, aveva con sè una pistola scacciacani di modello simile ad una Beretta e un coltello. All'arrivo dei militari l'uomo li ha minacciati, ma è stato bloccato.

Dopo essere stato trasportato dal 118 al Policlinico Tor Vergata è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.