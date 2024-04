Paura a Trastevere, caccia all'uomo armato di fucile. Le telecamere lo hanno ripreso

Trastevere è ancora sotto choc per l'allarme che si è diffuso ieri, per un uomo che girava nel rione armato di fucile. La polizia giunta sul posto, a piazza della Scala per la precisione, non ha trovato nessuno. Nemmeno pattugliando la zona, ma effettivamente quell'uomo, in giro per il quartiere, c'era e come.

Lo testimoniano anche le immagini delle telecamere di sorveglianza acquisite dagli agenti. E così quei minuti di psicosi, giustificati, hanno trovato concretezza. L'allarme è scattato mercoledì poco prima delle 15.

Al momento chi indaga non esclude che possa essersi trattato di qualcuno che maneggiava un'arma da soft air o comunque di plastica, anche se in grado di far male. Di quelle che, in ogni caso, a prima vista fanno immaginare a qualche malintenzionato o addirittura un atto terroristico. Le ricerche sono proseguite anche nel pomeriggio, ma dell'uomo non è stata trovata traccia.

Le immagini acquisite dalla polizia dalle telecamere sulle strade e nei vicoli hanno consentito fino a un certo punto di seguirlo. Secondo quanto appreso, in qualche frame, si vedrebbe l'uomo, in tuta nera, cercare di scarrellare anche il fucile, come se volesse caricarlo. Le telecamere lo hanno seguito in via della Lungara, dove l'occhio elettronico lo ha catturato, e nei pressi dell'università John Cabot. Al momento, tuttavia, non risulterebbero minacce dell'uomo.