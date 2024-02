"C'è un uomo armato di machete". Scatta l'allarme e il quartiere si riempie di carabinieri

"Correte, c'è un uomo che si aggira armato di machete". È una delle tante chiamate fatte dei residenti di Torrevecchia che nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 21 febbraio, hanno notato un uomo con la lunga arma mentre camminava nel quartiere con passo deciso.

I cittadini, incuriositi, hanno anche ripreso la scena con i loro smartphone. Sui gruppi Facebook di quartiere, altri invece hanno dato costanti aggiornamenti su quanto stava accadendo.

Sul posto sono così accorse una ambulanza e cinque gazzelle dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno bloccato via di Torrevecchia per poi intervenire all'altezza del civico 1007. L'uomo è stato bloccato nei pressi di un bar, non è chiaro se volesse entrare per rapinarlo. Identificato, l'uomo senza documenti è stato denunciato. Il machete è stato sequestrato. Nessuno è rimasto ferito. Resta la paura.