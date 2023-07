"C'è un uomo armato in stazione": l'allarme dei pendolari. I carabinieri bloccano un uomo

"C'è un uomo armato in stazione". Momenti di tensione sabato mattina, alle ore 11:40 circa, quando alcuni utenti hanno chiamato il numero unico per le emergenze per segnalare la presenza di un uomo con la pistola nella stazione di Monte Mario hanno.

Sul posto sono state inviate immediatamente due pattuglie di carabinieri, una della stazione di ìMonte Mario e una della compagnia Trionfale. I militari si sono effettivamente imbattuti in un soggetto, con una pistola infilata nella cinta dei pantaloni, rivelatasi poi giocattolo. L'uomo, uno straniero di 34 anni residente a Roma, risulta iscritto al sert e in cura presso Ccsm di Primavalle, alla vista dei militari ha rifiutato il dialogo e ha dato in escandescenze motivo per cui è stato disarmato e ammanettato.

Successivamente è stato accompagnato dal personale del 118 a mezzo ambulanza presso l'ospedale San Filippo Neri dove è attualmente trattenuto in osservazione per accertamenti. I carabinieri durante le fasi di disarmo e messa in sicurezza del 34enne, hanno riportato diverse escoriazioni superficiali, che sono state medicate presso lo stesso pronto soccorso. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.