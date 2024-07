"C'è un uomo armato nelle Poste": scatta l'allarme. Bloccato dai carabinieri

"C'è un uomo armato nell'ufficio postale, correte". A dare l'allarme sono stati alcuni dipendenti di Poste che hanno così allertato il numero unico per le emergenze, permettendo ai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma di intervenire in via Pantelleria.

Una volta arrivati con tre gazzelle davanti agli uffici delle Poste di Montesacro, i militari sono entrati e hanno disarmato l'uomo che non ha opposto resistenze. Bloccato, è stato portato in caserma. La sua posizione è al vaglio. Chi indaga non esclude che l'uomo, che ha già trascorsi con la giustizia, volesse rapinare l'ufficio postale.