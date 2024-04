Litiga con un uomo nel traffico e lo minaccia con una pistola

Una lite nel traffico si è trasformata in una aggressione, con un uomo che ha estratto un'arma contro il rivale. La pistola, dopo un controllo, si è rivelata una di quelle da soft air. Protagonista della vicenda un uomo, un cittadino di 33 anni, che nel tardo pomeriggio di martedì ha seminato il panico nel centro di Guidonia.

Intorno alle 19:30 circa, in Corso Italia, la strada principale del comune, l'uomo al volante di una Renault Clio, quando avrebbe avuto un diverbio con un passante, anche lui in macchina, per motivi di viabilità.

Il 33enne è sceso dalla sua Clio e ha estratto la pistola, urlando. A notare la scena un residente affacciato alla finestra che ha chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto gli agenti del commissariato di Tivoli che hanno identificato l'uomo trovato in possesso della pistola soft air, sequestrando l'arma.