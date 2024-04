Uomo armato di spranga fuori da una scuola. Liceali costretti a barricarsi all'interno

Ha costretto l'ambulanza a fermarsi, poi è sceso in strada armato di un tubo e una sbarra di ferro davanti ad un liceo a Pietralata. Tanto è bastato a generare il panico fra docenti, studenti e personale di un istituto superiore in zona Monti Tiburtini, al Tiburtino. Fuori controllo, per riportare l'uomo alla calma è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi - mercoledì 10 aprile - in via del Tufo. Da quanto si apprende l'uomo si trovava a bordo di un'ambulanza in stato di agitazione. Fuori controllo mentre l'auto medica percorreva via del Tufo ha minacciato il personale sanitario ed ha cominciato a danneggiare l'ambulanza costringendo l'autista a fermarsi.

Una volta davanti all'istituto d'istruzione secondaria superiore John von Neumann ha impugnato un tubo e una sbarra di ferro urlando. Poi il panico, come racconta un liceale al nostro giornale: "Eravamo appena usciti dalla classe, nel corridoio. Siamo stati raggiunti dalla bidella che ci ha detto di correre in classe e non uscire perché c'era un pazzo armato in strada. Ci siamo chiusi a scuola con i professori e abbiamo chiamato il 112". Un allarme scattato anche nelle chat dei genitori.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno poi bloccato l'uomo facendo rientrare l'allarme.