"C'è un uomo armato vicino alla scuola". Scatta l'allarme e intervengono i carabinieri

Un uomo con un berretto, una giacca mimetica e un oggetto cilindrico che spunta da sotto la giacca. Una persona notata aggirarsi con fare sospetto poco distante da una scuola, in ingresso di entrata all'istituto scolastico. A notarlo diversi genitori che stavano portando i loro figli a scuola. Nella loro testa un sospetto, condiviso anche nella richiesta d'intervento al 112: "C'è un uomo armato", l'allarme lanciato alle forze dell'ordine.

Una situazione di massima allerta dietro alla quale si nascondeva un falso allarme. Circondato dai carabinieri, in realtà aveva con sé un puntatore per consolle, ovvero un mirino di quelli che si mettono ai joypad dei videogiochi per giocare ai cosiddetti "spara tutto". L'allarme, subito rientrato, questa mattina al Pigneto.

Sono quasi le 8:30 quando l'uomo di colore viene notato aggirarsi con fare sospetto fra via del Pigneto e la circonvallazione Casilina. Poco distante una scuola elementare, la Enrico Toti. Da qui la paura di madri e padri. Una donna lo fotografa con il cellulare ma solo dopo aver composto con il telefonino il numero unico per le emergenze. Le chiamate sono diverse e sul posto si precipitano tre pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile.

Come da protocollo il sospetto viene avvicinato. È in stato confusionale, ma non è violento, né tanto meno aggressivo. Poi la scoperta, sotto alla giacca nessun fucile, bensì un puntatore per consolle, di fatto un giocattolo. Identificato in un cittadino nigeriano - soggetto psichiatrico - i carabinieri hanno quindi richiesto l'intervento del personale del 118 facendo rientrare il falso allarme.