Armato di martello e con l'elmo da gladiatore in testa minaccia passanti e automobilisti

Con l'elmo da gladiatore in testa e un martello stretto nella mano destra. Così, un uomo ha minacciato negli ultimi giorni passanti e automobilisti sulla via Tiburtina, all'altezza del civico 328 a pochi metri dallo svincolo con la Tangenziale est. Una zona molto trafficata che fa da collante tra Casal Bruciato e la vicina stazione Tiburtina.

A segnalare l'accaduto diversi esercenti e residenti. Un fatto anche ripreso e diffuso sui social dal canale Instagram di Welcome to Favelas. Video sì, ma nessuna denuncia ufficiale alle forze dell'ordine. D'altronde quell'uomo non avrebbe mai aggredito nessuno, racconta chi vive lì. Però ora, essendo armato di martello, la paura c'è.

La persona ripresa dagli smartphone dei cittadini, sarebbe un senza fissa dimora che ha il "suo" alloggio di fortuna tra via di Portonaccio e la Tiburtina. Questa estate è stato visto in giro con colbacco e piumino. Recentemente, invece, ben vestito e - appunto - con il mano il martello. I residenti, secondo quanto si apprende, si starebbero attivando per segnalare la questione al municipio e alle forze dell'ordine.