Paura a Termini, uomo armato di coltello gira vicino la stazione: bloccato dalla polizia

Paura all'Esquilino dove nel pomeriggio di sabato 4 dicembre, un uomo armato di coltello si è aggirato armato nell'area limitrofa alla stazione Termini. Il primo avvistamento intorno alle 13:30 quando l'uomo, un nigeriamo di 36 anni, è stato visto alla fermata di tram 5 in via Giolitti. Da lì si sono susseguite una serie di segnalazioni di quella persone che, urlando, brandiva l'arma in mano.

Sul posto gli agenti della polizia di Stato che hanno braccato il 36enne, bloccandolo in piazza dei Cinquecento a ridosso del monumento in onore a Giovanni Paolo II. Disarmato, è stato arrestato per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d'arma.