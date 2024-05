Un uomo armato di coltello nella metro di Roma: ha tentato di colpire una guardia giurata

Momenti di paura nella metro di Roma. Poco prima delle 12, un uomo si è aggirato armato di coltello nella stazione San Giovanni della linea A. Era sulla banchina direzione Battistini.

Da una prima ricostruzione, l'uomo armato avrebbe tentato di colpire una guardia giurata. Poi è stato bloccato. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma.

In un primo momento le persone coinvolte, nella concitazione dei fatti sembrava fossero tre salvo poi accertare indizi nei confronti di uno solo che è stato portato in caserma e la cui posizione è al vaglio. Il coltello è stato recuperato. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Stando ai primi riscontri l'uomo era stato bloccato per controllare se avesse il biglietto. Per tutta risposta l'uomo ha estratto un coltello e ha minacciato la guardia giurata che si trovava con un collega.