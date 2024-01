L'uomo armato di coltello che voleva andare all'Angelus: la ricostruzione

Ha tentato di superare i varchi di accesso di piazza San Pietro almeno quattro volte. Sempre utilizzando un nome falso. "Fatemi passare", ha detto più volte ai poliziotti, innervosendosi poi al momento del controllo e facendo così scoppiare un parapiglia.

L'esagitato, un uomo di 51 anni di Vibo Valentia, alla fine però è stato bloccato. Voleva far valere le proprie ragioni, ma non c'è riuscito. Nel suo borsello nascondeva un coltello da cucina con cui ha tentato anche di colpire un poliziotto, rimasto ferito nelle fasi dell'arresto.

Scartata la pista terroristica

Sono stati momenti di tensione nella mattinata di domenica all'altezza di via di Conciliazione, ai varchi che poi conducono in piazza San Pietro. Attimi che hanno fatto pensare anche a una azione terroristica, subito esclusa dalla polizia di Stato che riconduce il tutto al gesto di un singolo.

Mentre la piazza si stava iniziando ad animare in attesa dell'Angelus, intorno alle 8 del mattino, il 51enne calabrese - incensurato - ha tentato in tutti i modi di raggiungerla. Per quattro volte si è presentato ai controlli con un nome falso.

Ferito un agente

"Non ho i documenti", ha detto. Poi, al momento della perquisizione di controllo, ha dato in escandescenza urlando, estraendo dalla borsetta un coltello da cucina. È a quel punto che gli animi si sono riscaldati. Gli agenti hanno circondato l'uomo. Uno di loro, un poliziotto di 29 anni, si è avvicinato con fare più deciso e lo ha affrontato. Nella colluttazione l'agente è stato colpito alla mano e poi è caduto, ferendosi al ginocchio, prima di bloccarlo. Portato al Santo Spirito ne avrà per dieci giorni.

Una questione di soldi

Il 51enne calabrese, disarmato, è stato ammanettato e portato negli uffici del commissariato Borgo dove è stato arrestato e ha passato la notte. Oggi è attesa la convalida in direttissima. È accusato di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si lavora per capire i comportamenti dell'uomo.

Come detto la pista terroristica è esclusa. Secondo quanto appreso, le motivazioni del gesto sarebbero personali. L'uomo, a suo dire, sarebbe stato derubato di una quantità di denaro dopo una truffa. Questa la prima versione, confusa, che avrebbe fornito agli agenti. Oggi, durante l'udienza di convalida, potrà fornire la sua versione dei fatti.