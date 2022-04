Accoltellato dal coinquilino si nasconde nel bar sotto casa

Un uomo ferito a coltellate dentro un bar. Questa la segnalazione arrivata al 112 dalla zona di Torpignattara. Una volta nel locale i poliziotti hanno trovato risconto nella chiamata trovando un cittadino iracheno sanguinante con delle ferite d'arma da taglio. Poi la sua versione: "Ho avuto una accesa discussione con il mio inquilino che ha preso un coltello e mi ha aggredito".

L'intervento degli agenti dei commissariati Torpignattara e Porta Maggiore è avvenuto nella notte di sabato in un bar di via Leonardo Bufalini. Affidato alle cure del 118 il ferito è stato trasportato in ospedale, con una prognosi di dieci giorni.

Ascoltata la testimonianza della vittima gli investigatori si sono recati in casa dell'uomo ma non hanno trovato il coinquilino che, secondo quanto riferito dalla vittima, si sarebbe dato alla fuga subito dopo averlo aggredito.

Aggressore che al momento sembra essere riuscito a dileguarsi. Sulle sue tracce gli investigatori del commissariato Porta Maggiore.