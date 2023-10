Vestito di bianco semina il panico nella notte, poi accoltella uomo davanti a un bar. La vittima in pericolo di vita

Accoltellato alla gola da un uomo che poco prima gli aveva chiesto delle informazioni. È in pericolo di vita un 32enne italiano, ferito nella notte nella zona di Piazza Bologna. Ad aggredirlo un 29enne, fermato poco distante dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio.

Accoltellato alla gola davanti al bar

Le violenze poco dopo la mezzanotte davanti un bar in via Michele Di Lando. Qui due amici stavano chiacchierando quando sono stati avvicinati da un uomo. Vestito completamente di bianco, lo sconosciuto ha chiesto informazioni su come poter arrivare alla stazione Termini. Richieste ripetute che hanno portato i due amici a invitarlo ad allontanarsi. L'uomo gli ha poi mostrato una rosa gialla davanti al viso. Spintonato dai due, gli amici si sono girati. Poi l'inaspettato: lo sconosciuto, coltello alla mano, ha sferrato una pugnalata al collo di uno dei due, poi si è allontanato.

Vittima in pericolo di vita

Inseguito in un primo momento dall'amico della vittima l'aggressore è riuscito a scappare. Richiesto l'intervento al 112 in via Di Lando sono intervenute le volanti della polizia e l'ambulanza del 118. In condizioni gravi il 32enne è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I. Sottoposto a un intervento chirurgico è in pericolo di vita in prognosi riservata.

Con il coltello sporco di sangue

Cominciata una battuta di ricerca dalla polizia l'aggressore è stato rintracciato poco dopo dalle volanti della polizia. Con ancora indosso il coltello sporco di sangue è stato fermato. Identificato negli uffici del IV distretto San Basilio in un 29enne marocchino, senza dimora (con diversi alias e precedenti di polizia) è stato arrestato. Dovrà rispondere di tentato omicidio.

Notte di paura

Prima di accoltellare il 32enne alla gola, l'uomo aveva già dato in escandescenze, con la polizia (che lo ha poi fermato) che lo stava già cercando. Una notte di follia che era cominciata poco prima sulla via Tiburtina, all'altezza della fermata metro Ponte Mammolo, dove era stato segnalato al 112 un uomo "vestito completamente di bianco", che aveva dato in escandescenze e - armato di coltello - aveva minacciato alcuni passeggeri a bordo di un bus. Il 29enne era poi stato fatto scendere dal mezzo pubblico all'altezza di piazzale delle Province. Poco dopo il tentato omicidio.