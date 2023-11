Uomo incappucciato si aggira per il quartiere armato di accetta

Un uomo incappucciato armato di accetta nel quartiere. Una presenza poco rassicurante, con lo stesso che si avvicinava ai portoni del comprensorio di case popolari con fare sospetto. Decine le richieste d'intervento alle forze dell'ordine. All'arrivo della polizia della persona non c'era però nessuna traccia.

Sono passate da poco le 22:00 di giovedì sera quando alcuni residenti di via Tranquillo Cremona, nel quadrante est della Capitale, cominciano a segnalare la presenza di un uomo "tutto incappucciato, felpa nera e pantaloni scuri con ascia in mano", non una novità, da quanto traspare dai commenti dei residenti sui gruppi di quartiere: "La scorsa settimana si aggirava al palazzo di sotto. Oggi è stato visto alla casetta. Si fa tutta la via in genere".

I messaggi si moltiplicano. "L'uomo vestito di scuro" viene segnalato da altre persone. Alcuni temono che se lo possano trovare davanti: "Non c'è sicurezza nel quartiere, la ragazza che l'ha visto si è impaurita ed è scappata", le parole di un altro abitante di via Tranquillo Cremona. Le telefonate al 112 proseguono.

Intorno alle 21:45 l'arrivo dei poliziotti del V distretto Prenestino. Le volanti fanno un giro della zona ma dell'uomo però si sono perse le tracce. Ma nel quartiere resta la paura che si possa ripresentare sotto le finestre delle loro abitazioni.