Undici persone nel ristorante: 3 giorni di chiusura per un locale a Garbatella

Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, con l’ausilio di pattuglie di Polizia Locale di Roma Capitale, hanno fatto accesso presso un noto ristorante in zona Garbatella.

Qui, in totale violazione delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento epidemiologico da Covid-19, è stata riscontrata la presenza di 11 persone, tutte identificate, tra clienti seduti ai tavoli intenti a consumare cibo e personale addetto alle cucine.

Il controllo ha portato ad elevare 5 sanzioni da 400 euro e la chiusura temporanea con apposizione dei sigilli per 3 giorni del ristorante.

Una pattuglia del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, ha notato, transitando intorno alle 20.30 di giovedì scorso in via Antonio Ciamarra, un gruppo di persone che stazionavano, alcuni con delle birre in mano, nei pressi di un esercizio commerciale.

Scesi dalla vettura alcune delle persone si sono dileguate due di esse sono state identificate e sanzionate. Scoperto l’esercizio commerciale che aveva venduto le birre, gli agenti hanno sanzionato la titolare e chiuso l’esercizio per 5 giorni.