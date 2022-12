Un documento falso per incassare assegno da 10 mila euro: dipendenti delle poste fanno arrestare truffatore

Momenti di tensione, ieri, in un ufficio postale di Cinecittà Est dove i carabinieri di Tor Tre Teste sono intervenuti per bloccare un uomo di circa 40 anni di origini campane. A dare l'allarme i dipendenti. L'uomo aveva tentato di aprire un conto corrente con documenti falsi per poi tentare di cambiare un assegno di 10.000 euro.

Secondo quanto ricostruito, il 40enne si è presentato presso l'ufficio postale di Cinecittà Est, con l’intento di aprire un nuovo conto corrente, esibendo all'impiegato dell’ufficio presento allo sportello una carta di identità, intestata ad un ignaro cittadino italiano su cui aveva apposto la sua foto.

Ad insospettire il dipendente dell'istituto è stato in un primo momento, lo spessore della carta di identità. A confermare i sospetti è stato anche il fatto che la persona indicata sulla carta di identità risultasse in realtà già possessore di un conto corrente postale. Per questi motivi, i dipendenti hanno ritenuto opportuno avvisare i carabinieri che sono intervenuti subito sul posto e effettuati i dovuti accertamenti hanno riscontrato che la carta di identità era falsa.

Inoltre l’uomo è stato trovato in possesso anche di un assegno del valore di 10 mila euro, intestato al nominativo presente sulla carta di identità falsificata. Al termine dell’udienza di convalida presso le aule di piazzale Clodio, l'uomo è stato condannato a 1 anno e 4 mesi e disposta per lui la misura del divieto di dimora nel comune di Roma. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri sull’assegno rinvenuto nella disponibilità del 40enne per capire come sia riuscito ad entrarne in possesso.