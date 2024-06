Detenuto evaso e catturato alla stazione Tiburtina

Umberto Reazione, detenuto evaso sabato dal carcere di Livorno, è stato bloccato alla stazione Tiburtina a Roma dopo esser stato localizzato su un treno. L'uomo, 36 anni originario di Napoli, era fuggito dal reparto di alta sicurezza del carcere livornese dopo essere riuscito ad arrampicarsi sul muro dei passeggi per poi raggiungere il muro di cinta che avrebbe scavalcato non essendo presidiato dal servizio sentinelle.

Umberto Reazione è stato rintracciato grazie al lavoro di squadra mobile di Livorno, Sco e Nic polizia penitenziaria. L'arresto è avvenuto alle 16.45 di domenica mentre il fuggitivo era a bordo del treno regionale diretto a Termini nei pressi della stazione di Tiburtina.

L'attività investigativa, si precisa, "è stata condotta, su delega della Procura della Repubblica di Livorno, dal Nucleo investigativo regionale di Polizia penitenziaria di Firenze, dalla Squadra mobile di Livorno, da personale della Sisco di Firenze. Alle fasi della cattura ha partecipato personale del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, del compartimento Polizia ferroviara del Lazio, del Nucleo investigativo centrale di Polizia penitenziaria e da personale del reparto di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Livorno e della Squadra mobile di Roma".

Umberto Reazione stava scontando diverse condanne, tra cui una a 9 anni, 2 mesi e 20 giorni per associazione di stampo camorristico durante il processo 'Iron Men' e non è escluso che volesse raggiungere proprio Napoli.

"Non si possono lasciare ambienti detentivi e muri di cinta senza presidio e, per giunta, in assenza di efficienti impianti elettronici di sicurezza. Serve immediatamente un decreto carceri per consentire cospicue assunzioni straordinarie e accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria, mancante di 18mila unità, il potenziamento degli equipaggiamenti e delle strumentazioni, il deflazionamento della densità detentiva, sono 14mila i detenuti in esubero, e il rafforzamento dell’assistenza sanitaria. Contestualmente, è necessario avviare la riforma complessiva dell’intero apparato d’esecuzione penale, specie inframurario, e riorganizzare il Corpo di polizia penitenziaria", il commento di Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.