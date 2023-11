Umberto I, vapore da un tubo rotto: 30 pazienti spostati in altri reparti

Attimi di paura al Policlinico Umberto I dove poco dopo le 20.30 è scattata la procedura anti incendio per la diffusione di fumo nel reparto posto al di sopra del pronto soccorso. Ad intervenire immediatamente le squadre anti incendio dell'ospedale che, sin da subito, hanno accertato che non si trattava di fumo, ma di vapore generato dalla rottura di un tubo nella colonna portante.

Per precauzione una trentina di pazienti hanno preferito spostarsi in altre zone dell'ospedale. Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco che hanno confermato che si trattava di "vapore acqueo dovuto alla rottura di una tubazione di acqua calda in un locale del reparto di Unità di Trattamento Neurovascolare".

Dal Policlinico Umberto I si precisa che le attività dell'ospedale, tanto quelle del pronto soccorso come quelle delle sale operatorie, non è mai stata interrotta.