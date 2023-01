Martino Di Tosto, chi è l'ultras della Roma arrestato per gli scontri in autostrada A1

Martino Di Tosto, 43 anni di Roma, è al momento l'unico arrestato per gli scontri di ieri tra ultras napoletani e romanisti. L'ultras era rimasto ferito dopo la "guerriglia" sulla autostrada A1 vicino all'autogrill di Badia al Pino, la stazione di sosta dove perse la vità Gabriele Sandri. L'accusa è di rissa aggravata. Per lui, difeso dall'avvocato Lorenzo Contucci, l'udienza si svolgerà domani

Di Tosto da tempo lavora come cuoco in alcuni ristoranti della Capitale e in passato sarebbe stato raggiunto da un Daspo. Secondo quanto si apprende, infatti, era stato coinvolto nel 2013 in una sassaiola contro il pullman dell'Hellas Verona. Per quei fatti Di Tosto non è stato mai condannato, come ha confermato il suo legale. Il 43enne fa parte del Gruppo Offensiva, degli ultras della Roma.

Le indagini della polizia

È stato arrestato dai poliziotti di Arezzo insieme coi colleghi della digos di Roma. Proprio la digos della Capitale è al lavoro anche per identificare gli ultras giallorossi coinvolti nei tafferugli.

La polizia scientifica ha ripreso tutto con le proprie telecamere, le targhe dei veicoli sono state acquisite in gran numero, e saranno rintracciati sia i proprietari, sia i nominativi di chi ha noleggiato le vetture o i loro prestanome.

"A repentaglio sicurezza dei viaggiatori"

Il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, sulle indagini ha fatto sapere che il lavoro sta continuando: "Stiamo concentrando tutte le nostre energie e quelle della polizia per arrivare quanto prima all'identificazione dei responsabili di questo gesto folle e assurdo che ha messo a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori e ha bloccato una delle principali arterie del nostro Paese. Faremo ogni sforzo perché i responsabili di questi fatti siano chiamati quanto prima a rispondere delle loro azioni in sede penale".