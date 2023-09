Gli ultras della Lazio emarginano i tifosi biancocelesti che saccheggiano gli autogrill: "Così create problemi"

Nell'immaginario comune i tifosi in trasferta sono quelli che saccheggiano gli autogrill. In parte è vero, ma il gruppo principale del tifo organizzato biancoceleste, gli Ultras Lazio, non ci stanno e hanno deciso di mettere alla porta i tifosi "semplici", così li definiscono, che nelle ultime trasferte di Torino e Lecce hanno commesso furti all'interno delle aree di sosta. Una presa di posizione chiara e dura, apprezzata da gran parte della tifoseria laziale.

Un bel segnale dagli Ultras Lazio, tifoseria dai connotati vicini al mondo dell'estrema destra, che sottolineano come chi ruba sia distante dall'essere "cittadino di Roma e tifoso della Lazio". Il comunicato è chiaro: "Sono stati perpetrati furti all'interno degli autogrill dai cosiddetti "tifosi semplici", sciacallaggi in stile barbaro, comportamenti deplorevoli e ingiustificabili".

Gli Ultras Lazio e la Curva Nord "bandiranno chiunque compierà furti e devastazioni". Azioni "lontani anni luce dalla mentalità e dallo stile che cerchiamo di insegnare ai giovani per far crescere una nuova generazione che possa portare i nostri colori in giro per il mondo", scrivono ancora. Atteggiamenti che, a detta degli Ultras, mettono in condizioni gli altri - chi non ruba - di subire perquisizioni, convocazioni nei commissariati e denunce.