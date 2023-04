Roma-Feyenoord, nella città (ancora) senza prefetto c'è l'allerta per gli ultras e per gli infiltrati

Roma è ancora senza prefetto. Da inizio marzo, da quando Bruno Frattasi è diventato il direttore dell'Agenzia cybersicurezza, la città manca di una pedina fondamentale e il tempo nella clessidra scorre. La data segnata con il pennarello rosso è quella di giovedì 20 aprile quando nella Capitale arriveranno, nonostante i divieti, gli ultras del Feyenoord.

Circa un centinaio di "Feyenoorder", già sotto la lente della Digos, potrebbe arrivare in città già da mercoledì. La Questura ha da giorni diramato un alert agli albergatori, ma la preoccupazione di Federalberghi è che l'eventuale loro presenza si saprà solamente al momento del check-in. Di fatto sfuggirà dai radar chi alloggerà in appartamenti e b&b.

Non solo. Qualcuno potrebbe trovare ospitalità anche con appoggi locali o arrivare da Napoli. Un asse quello tra le tifoserie olandese e partenopea, vista la rivalità tra romanisti e campani, che preoccupa. Gli olandesi, stando alle informazioni acquisite finora, si attesteranno soprattutto nella zona attorno alla stazione Termini, prediligendo gli ostelli di Castro Pretorio.

Le strade chiuse

Il gruppo facinoroso più temuto si chiama VaK Z. Gli investigatori della Digos hanno già stilato un elenco di tifosi da tenere sotto controllo per evitare gravi disordini pubblici. Nel frattempo il piano per la viabilità e la mobilità è stato già impostato. Nella eventualità che giungano a Roma i tifosi olandesi già entro le 13 del 19 aprile saranno posizionate transenne a piazza del Popolo per creare un corridoio per la circolazione pedonale.

Entro la stessa ora dovranno essere rimossi i veicoli in sosta su via Cavour e via del Colosso tra largo Corrado Ricci e via del Cardello; via Frangipane tra via del Colosseo e via del Cardello; via del Cardello tra via Frangipane e via Cavour; via e vicolo del Buonconsiglio; via del Pernicone.

In caso di necessità, sarà vietato anche il transito del traffico. Già entro le 13 del 18 aprile saranno poi transennati gli spazi attorno alle principali fontane storiche del Centro, mentre entro le 13 del 19 aprile dovranno essere posizionate le transenne a piazza di Trevi, a piazza di Spagna e a Trinità dei Monti per una eventuale chiusura. Dalle 17 alle 21 del 20 aprile dovranno restare disattivate le fermate bus sul lungotevere Diaz all'altezza del civico 17 e sul lungotevere Cadorna all'altezza dell'Aula Bunker.