I tifosi del Feyenoord sono a Napoli: pronti a invadere Roma. "Massima attenzione"

Una bandiera con il logo del Feyenoord vicino ad un'altra con i colori del Napoli e con scritto "diffidati liberi", con il golfo e il Castel dell'Ovo sullo sfondo. I tifosi olandesi, nonostante i divieti, sono in Italia e puntano Roma. Potrebbero arrivare in città già mercoledì in attesa del match di Europa League dell'Olimpico di giovedì prossimo.

Tifosi del Feyenoord a Napoli

Saranno tantissimi gli agenti di polizia, i carabinieri, gli uomini della Guardia di Finanza e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in strada per garantire la sicurezza ai cittadini. Si parla di oltre 2000 uomini in campo. I controlli partiranno dalla tarda serata di domani e andranno a intensificarsi a partire dalla sera precedente del match. Osservati speciali anche aeroporti, stazioni e caselli autostradali.

Circa un centinaio di ultrà del Feyenoord, già controllati dalla Digos, potrebbero arrivare in città tra due giorni e trovare rifugio in zona Termini, prediligendo gli ostelli di Castro Pretorio. Non solo. Nei gruppi Telegram stanno girando diverse fotografie di ultrà, già presenti in Italia, a Napoli dove sono stati accolti da quelli partenopei con cori contro la Roma.

Centro blindato

L'asse tra queste due tifoserie - vista la rivalità tra romanisti e campani -, preoccupa fortemente chi si occupa di sicurezza. Nella eventualità che giungano a Roma i tifosi olandesi, già da mercoledì saranno posizionate transenne a piazza del Popolo per favorire la circolazione pedonale.

Saranno inoltre transennati gli spazi attorno alle principali fontane - gli olandesi nel 2015 danneggiarono la Barcaccia - e saranno posizionate transenne a piazza di Trevi, a piazza di Spagna e a Trinità dei Monti per una eventuale chiusura.

L'appello

Sul caso è intervenuto il capo della Polizia Lamberto Giannini rispondendo sulla partita Roma-Feyenoord, a margine del convegno promosso dal sindacato di Polizia Coisp 'La Sicurezza nelle Aree Metropolitane': "Non c'è preoccupazione, c'è il contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi per avere delle informazioni. Abbiamo preso contatti con Federalberghi, si sta facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa situazione".

E alla domanda se ci sia il rischio dell'arrivo di tifosi olandesi sotto falso nome, Giannini ha aggiunto: "Al momento abbiamo l'informazione di questa possibilità, vedremo nei prossimi giorni ma queste sono situazioni che, lo dico per esperienza, si vanno concretizzando giorno dopo giorno, io penso che ci vorrà massima attenzione soprattutto nella giornata di mercoledì. Da parte della prefettura e della questura c'è massima attenzione e anche dal dipartimento della pubblica sicurezza per dare rinforzi adeguati a gestire il tutto".