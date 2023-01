Scontri in A1: fra gli ultras arrestati Filippo Lombardi, coinvolto (e assolto) nei tafferugli di Liverpool

C'è anche Filippo Lombardi fra i tre ultras della Roma fermati per gli scontri di domenica scorsa sull'autostrada A1. Identificato e rintracciato nella Capitale, appartenente al gruppo dei Fedayn Roma, il 25enne fu coinvolto nei disordini scoppiati fra romanisti e tifosi del Liverpool il 24 aprile del 2018 fuori dallo stadio Anfield Road, prima del match di semifinale di Champions League giocato poi sul campo dei Reds. Tafferugli che portarono al ferimento di Sean Cox.

Dichiarato non colpevole per l'aggressione al sostenitore irlandese - finito in coma dopo aver riportato delle gravi lesioni cerebrali - Lombardi venne condannato dalla corte di Preston a tre anni di carcere per "violent disorder".

Oltre a Lombardi, a finire in manette anche Emiliano Bigi. I due ultras della Roma - difesi dall'avvocato Lorenzo Contucci - verranno giudicati in tribunale a Roma con rito direttissimo. I due sono accusati di rissa aggravata e per loro la procura ha chiesto la convalida dell’arresto. Al termine dell’udienza gli atti saranno inviati ad Arezzo per competenza. Per gli scontri è stato arrestato un terzo tifoso giallorosso, Martino Di Tosto: per lui l’udienza di convalida è fissata nel pomeriggio ad Arezzo. In manette è finito anche Antonio Marigliano, tifoso partenopeo.

Gli ultras arrestati

Oltre ai quattro ultras arrestati, altri due tifosi sono stati fermati: al Meazza un altro romanista è stato arrestato con 20 dosi di cocaina e a Marassi un napoletano è stato denunciato dopo aver forzato un posto di blocco: nascondeva tre spranghe nel bagagliaio della sua auto

L'identificazione degli altri tifosi

Da identificare ci sono circa 300 persone di cui circa 200 sarebbero già state schedate a Milano e a Genova dove sono arrivate per assistere alle partite contro il Milan e contro la Sampdoria. Altri, con ogni probabilità, saranno rintracciati con l’analisi delle targhe di auto e pulmini filmate dalla scientifica durante la guerriglia. Un’attività significativa resa ancora più complessa dal fatto che buona parte dei partecipanti ai tafferugli di domenica avevano il volto travisato o indossavano il cappuccio così da rendere difficile il riconoscimento.

Il procuratore capo di Arezzo Albero Rossi, nel frattempo, ha emanato una serie di disposizioni operative al fine di arrivare quanto prima all'identificazione dei partecipanti. Secondo fonti inquirenti, servirebbero ancora due, tre giorni di lavoro per far scattare i primi provvedimenti. Tra questi, oltre alla denuncia penale, le questure sono pronte a infliggere anche i Daspo.