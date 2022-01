Paura in via Prenestina nuova, atterraggio di fortuna con ultraleggero: ferito un anziano

Paura in provincia di Roma, dove un uomo a bordo di un ultraleggero monoposto ha dovuto effettuare un atterraggio di fortuna in un terreno all'altezza del chilometro 2 di via Prenestina nuova, tra Monte Compatri e la Valle Martella. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 del 25 gennaio. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118.

Fortunatamente l'atterraggio è avvenuto in una zona facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso. L' occupante, un uomo di 63 anni, è stato stabilizzato ed assicurato al personale sanitario. Lo scorso 15 gennaio, un incidente simili avvenne a Nettuno: in quel caso i feriti furono due.