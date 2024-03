Ultraleggero precipita poco dopo il decollo: due morti

Tragedia nel pomeriggio di sabato 2 marzo nel viterbese. A Vejano un ultraleggero P92 della Tecnam è precipitato ad un chilometro e mezzo circa dall'aviosuperficie. A bordo c'erano due persone, uno di 59 l'altro di 62 anni, residenti a Roma. Per loro non c'è stato nulla da fare.

Tragedia in volo

Non sono ancora ben chiare le cause e la dinamica dell'incidente fatale, ma è probabile che ci siano stati problemi già dal decollo. I due avrebbero dovuto fare una pausa per il pranzo all'aviosuperficie Alituscia, essendo partiti intorno alle 13.30 di sabato da Fiano Romano. Un volo di una ventina di minuti. Invece l'imprevisto, i problemi al decollo e lo schianto dalle parti di Vejano, nel viterbese. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'elicottero, i vigili del fuoco di Viterbo e di Tarquinia e i carabinieri.

Chi sono le vittime

I due deceduti sono Alessandro Pecora e Giosuè Cammarata, amici ed entrambi residenti a Roma. Secondo quanto ricostruito da ViterboToday, Cammarata (imprenditore edile) era il più esperto dei due e già aveva diverse ore di volo alle spalle, grazie ai tre anni di abilitazione. Pecora, ricercatore al Cnr, aveva preso l'abilitazione a fine 2023. Il velivolo, un P92 della Tecnam, era proprio di quest'ultimo, da poco acquistato.