Omicidio Diabolik: gli ultimi minuti di vita di Piscitelli. Il racconto dell'autista

Lo ha accompagnato al parco degli Acquedotti, come fatto il giorno precedente: "Ho sentito tre passi da dietro, poi la pistola alla testa di Fabrizio e il colpo". A raccontare gli ultimi minuti di vita di Fabrizio Piscitelli, Eliobe Creagh Gomez l’autista cubano 33nne presente al momento dell’omicidio di Diabolik, sentito come testimone nell’udienza del processo davanti alla terza Corte d’Assise di Roma per il delitto del capo ultras, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti che vede imputato Raul Esteban Calderon.

Il racconto dell'autista di Fabrizio Piscitelli

Il 7 agosto 2019 “ho visto Fabrizio alle 13 sul Lungotevere in un negozio di tatuaggi, poi siamo andati a pranzo in zona Tiburtina, e a seguire l’ho portato in un ufficio sempre nella stessa zona e lì Fabrizio ha parlato con una persona. C’era anche Fabrizio Fabietti. Poi siamo usciti e siamo andati al parco degli Acquedotti solo io e Fabrizio”, le parole dell'autista sudamericano davanti ai giudici.

Una lunga testimonianza quella di Gomez che segue nel dettaglio: "Siamo arrivati al parco verso le 18-18.10, io non dovevo scendere ma lui mi ha detto di tenergli compagnia e sono andato con lui. Non mi aveva detto il perché doveva andare lì. Fabrizio aveva tre telefoni, ma quel pomeriggio uno lo aveva lasciato in macchina. Lui - ha ribadito Gomez- era tranquillissimo”.

Fabietti con la Smart

Poi l’omicidio di Diabolik ucciso con un colpo di pistola alla testa. "Ho visto Fabrizio accasciarsi, mi sono alzato e mi sono allontanato. Ero molto spaventato ho pensato ‘se l’hanno fatto a lui potrebbero farlo anche a me’", ha aggiunto. "Quando eravamo arrivati al parco con Fabrizio - ha ricostruito nell’aula bunker di Rebibbia Gomez - avevo visto passare Fabietti con la Smart, si era fermato più avanti, a 2-300 metri e lo avevo segnalato a Piscitelli che aveva annuito”.

Dopo l’omicidio “non sapevo che fare, la macchina di Fabietti non c’era più. Ho ripreso l’auto, volevo parlare con qualcuno, e al semaforo di via Tuscolana ho visto Fabietti e gli ho detto ‘è morto è morto’. Fabietti - ha detto l’autista cubano rispondendo alle domande dei pm - aveva la faccia di uno quasi morto, era in macchina con un ragazzo soprannominato ‘il Freddo’. Io gli ho detto che tornavo indietro e a quel punto ho buttato via il cellulare di Piscitelli e la sigaretta elettronica. Ma appena ho fermato la polizia gli ho detto dove li avevo gettati”.

Il killer riconosciuto in foto

A poche ore dall’omicidio “ho riconosciuto una persona nelle foto che mi sono state mostrate dagli investigatori -ha spiegato - ma il giorno stesso sono tornato a ritrattare e ho detto che non era vero quello che avevo detto, perché non stavo bene con la testa in quel momento”. Fabietti “l’ho rivisto successivamente, il 24 agosto a casa sua. Dopo tutto quello che ero successo si era allontanati e volevo parlare con qualcuno".

Gli ultimi minuti di vita di Diabolik

Fabrizio Piscitelli “era tranquillissimo. Ci siamo seduti sulla panchina con le spalle al parco e la strada davanti, lui era alla mia destra e faceva telefonate. A un certo punto ho sentito tre passi che si avvicinano da dietro, di una persona che corre, e ho visto la pistola alla testa di Fabrizio. Poi il colpo esploso, un solo colpo. Mi è caduto il mondo addosso, nessuno si aspettava una cosa del genere”.

Il killer di Diabolik

L’argentino Raul Esteban Calderon, che segue l’udienza in videocollegamento dal carcere di Larino, è accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi. Calderon rinviato a giudizio lo scorso 5 dicembre, era stato arrestato nel dicembre del 2021 dopo l’inchiesta condotta dai pm della direzione distrettuale antimafia di Roma, coordinati dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò. Nel procedimento sono parti civili i genitori, il fratello e la sorella di Piscitelli. “Ho visto Fabrizio accasciarsi - ha ricostruito in aula il cubano rispondendo alle domande dei pm Rita Ceraso e Mario Palazzi - mi sono alzato, ho visto una persona che correva con la pistola in mano, una persona sportiva, più alta di me, più di 1,80. Ricordo che aveva qualcosa sul braccio e un pantaloncino fino al ginocchio”, ma del volto del killer l’autista di Piscitelli ha detto di non ricordare nulla.

L'incontro con Piscitelli al bar sulla Tiburtina

Gomez ha ripercorso nella sua testimonianza il suo rapporto con Diabolik. "Ho conosciuto Fabrizio Piscitelli tre-quattro mesi prima dell’omicidio. Lavoravo in un bar su via Tiburtina dove l’ho incontrato e sempre lì - ha detto il cubano - ho conosciuto Fabrizio Fabietti. Eravamo in un rapporto di confidenza, di amicizia io sono della Lazio, parlavamo di calcio e ci siamo avvicinati. Da subito abbiamo avuto un bel rapporto, per me rappresentava molto. In quel periodo avevo perso il lavoro, Piscitelli non aveva la patente mentre io guidavo la macchina e ho iniziato a portarlo in giro con la sua jeep Compass. Comunicavamo attraverso la app Signal. La mia mansione - ha precisato Gomez- era quella di autista, non di bodyguard. Fabrizio non aveva bisogno della sicurezza”.

Al parco degli Acquedotti il giorno prima dell'omicidio

Nel Parco degli Acquedotti Gomez e Piscitelli c’erano stati anche il giorno prima dell’omicidio. “Eravamo andati al parco, ci siamo seduti sulla stessa panchina e anche in quell’occasione non mi ha detto nulla sul perchè eravamo lì. Ma a un certo punto mi ha detto che potevamo andare via perché aveva sbagliato il giorno. E ci siamo tornati il giorno dopo”, ha concluso