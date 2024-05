Attivisti di Ultima Generazione manifestano davanti alla sede di Fratelli d'Italia, arrivano le forze dell'ordine

Mattinata di protesta per gli ambientalisti di Ultima Generazione nei pressi della sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, nel centro di Roma. Dalle 11:30 di oggi, mercoledì 29 maggio, quindici attivisti hanno iniziato a manifestare in prossimità dell’accesso alla sede del partito di Giorgia Meloni.

Sul posto le pattuglie della polizia locale con gli agenti che hanno messo in sicurezza l’area e chiuso al traffico via della Scrofa, all’altezza di via delle Coppelle. Davanti alla sede di Fratelli d'Italia anche personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Non ci sono stati momenti di tensione.