Roma, blitz di Ultima Generazione al ministero: attivisti sollevati e trascinati via

Nuovo blitz di Ultima Generazione a Roma. Nella mattinata di oggi, lunedì 20 maggio, una decina di attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato di tinta nera il palazzo del ministero della giustizia a Roma questa mattina.

Sul posto gli agenti del Reparto Mobile, del commissariato Trevi, la Digos e la polizia scientifica che hanno bloccato sei attivisti per il clima, sollevandoli e portandoli in commissariato. I sei verranno portati in commissariato.

"Quello che dovrebbe essere un luogo in cui ci si occupa di fare giustizia è diventato un ministero della vendetta e dell’ingiustizia. Fanno i provvedimenti contro gli eco-attivisti e non contro chi commette i veri reati" hanno gridato alcuni di loro.

Tommaso, 30 anni, operaio agricolo era tra gli attivisti: "Con l'azione di disobbedienza civile di oggi pretendiamo giustizia climatica e sociale. Pretendiamo che il Ministro Nordio faccia rispettare l'articolo 9 della Costituzione. I dati che abbiamo esposto sulle pareti del Ministero della Giustizia dimostrano che il governo e i suoi ministeri non hanno preso e continuano a non prendere le misure di adattamento e mitigazione necessarie per salvaguardare il nostro territorio e la popolazione Italiana. La crisi climatica è una crisi sociale. Invitiamo tutti il primo ottobre in Piazza del Popolo! Niente sarà più come prima".

L'azione segue quella di sabato al Muro Torto e di giovedì, quando gli attivisti hanno preso di mira le vetrine dei negozi di lusso in via dei Condotti, come Bulgari, Prada, Cartier, Yves Saint Laurent e Armani, imbrattandole. Martedì 14, invece, gli ambientalisti avevano svolto la stessa azione in via del Corso.