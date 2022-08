Il boss che comanda alla Magliana, gli ordini dalla comunità di recupero e le chat per gestire lo spaccio

Secondo gli investigatori, che sono sulle tracce da tempo, alla Magliana non si muove una foglia se Ugo Di Giovanni non dà il suo placet. Il figlio di Domenico detto 'Mimì' e socio di Michele Senese detto 'O' pazz', è tornato dietro la sbarre. Ma il suo alone di pericolosità, aleggia ancora.

A poche ore dal suo arresto proprio alla Magliana, il suo quartier generale, qualcuno ha fatto esplodere un ordigno in un negozio di informatica (intestato a due incensurati). I carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci, coordinati dal colonnello Dario Ferrara, non escludono nessuna pista. Neanche quella che il gesto possa essere un linguaggio criminale per far capire che, nonostante il capo sia stato preso, il gruppo continua a marciare.

Secondo le ipotesi, il gruppo che ha innescato la bomba alla Magliana avrebbe agito (qui il condizionale è d'obbligo) per rimarcare la propria presenza nel territorio. Un gesto che quindi saprebbe di atto di forza.

La chat criptata per il gli affari

Di Giovanni finì con le manette ai polsi dopo il blitz del dicembre 2020, a seguito dell'operazione Alba - Tulipano, che smantellò il cartello della droga del clan Senese, quello di Michele Senese detto 'O Pazz'. Quasi a sorpresa, tuttavia, il 16 gennaio del 2021 è riuscito a beneficiare di un provvedimento di attenuazione della misura cautelare: con il braccialetto era divenuto ospite di una comunità terapeutica di Palestrina, per il recupero di tossicodipendenti. Qui, però, Di Giovanni avrebbe ripreso ad amministrare i propri affari. Come? Grazie ad una chat criptata, il sistema Sky Ecc. Gli investigatori dell'Arma annusano i movimenti, si muovono a livello internazionale e scoprono il codice utente di Di Giovanni.

Comunicazioni iniziate già il 16 gennaio 2021, il primo giorno del suo arrivo nella comunità di recupero. Di Giovanni, nonostante sia a processo nell'ambito del blitz che smantellò il cartello della droga di Michele Senese, tornò a chiedere contezza del suo giro di spaccio e di una serie di debiti di droga non riscossi. L'obiettivo, immediato, era quello di recuperare un credito da un affare già portato a termine. Di Giovanni, intercettato, aveva richiesto 2500 euro a saldo di un'operazione di due chili di cocaina. Era il pagamento della sua intermediazione.

La comunità di recupero come ufficio

Con un cliente della "piazza del Trullo", invece, vantava un credito di 61500 euro. Soldi usati per una fornitura di droga. Il cliente, però, non aveva saldato tutto: "S'è giocato tutto e pippato tutto", la versione di Di Giovanni. In sospeso erano rimasti 10300 euro. Il 25 gennaio 2021, spiegano gli inquirenti, Di Giovanni pressa il suo cliente a rientrare del debito e con messaggio del successivo 22 febbraio lo minaccia facendo presente che avrebbe incaricato i propri parenti al fine di risolvere la vicenda.

Di Giovanni, scaltro, più volte invitava i suoi interlocutori a non "fare nomi al telefono", nonostante fosse protetto dalla chat criptata. Ma proprio grazie a questo sistema per circa un anno e mezzo i propri interessi, continuando a controllare la zona della Magliana. In sostanza, la comunità era divenuta il suo ufficio dal quale gestiva le proprie attività criminali. I carabinieri su di lui non hanno smesso di indagare. E tutt'ora il fascicolo resta aperto. C'è da interpretare il gesto dall'ordigno esploso in via Sesto Fiorentino.