Tragedia a Roma: ucciso dal caldo, uomo trovato morto in strada

Ucciso dal caldo, dalle alte temperature. Questa - secondo il medico legale - la causa del decesso di un uomo, trovato privo di vita in strada nella zona della Borghesiana. La tragedia venerdì pomeriggio.

Sono stati i carabinieri della stazione Roma Tor Vergata a intervenire nel pomeriggio del 12 luglio a seguito di alcune chiamate al 112. Un volta in via Condofuri, in un’area campestre utilizzata come scorciatoia tra due strade del quartiere del VI municipio delle Torri, hanno rinvenimento il cadavere di uomo. La vittima è stata poi identificata, dai documenti personali trovati in una tasca, in un 68enne italiano residente poco distante.

Il personale medico del 118 intervenuto sul posto non ha riscontrato segni di violenza sul cadavere e ha riferito come causa del decesso un presunto arresto cardiocircolatorio per le alte temperature. Proprio per la giornata di venerdì 12 luglio era stata diramata una allerta 3 bollino rosso per il caldo in città.

La salma del 68enne è stata poi portata presso l’obitorio del policlinico Tor Vergata per il successivo esame autoptico.