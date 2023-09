Ubriaco entra nel deposito Atac, insulta i dipendenti e si distende davanti ai bus

È entrato nel deposito Atac della Laurentina, in via Mario Carucci, ha insultato i dipendenti presenti e poi si è sdraiato per bloccare l'uscita dei bus. Momenti concitati nella notte, poco dopo l'una, quando un uomo visibilmente ubriaco ha generato tensioni nel deposito.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile che lo hanno identificato, riscontrando che quell'uomo - un 66enne romano - fosse ricercato per la notifica di una condanna per altri reati. Bloccato, è stato portato a Regina Coeli per espiare la sua pena pregressa. I bus nel deposito non hanno subito danni o rallentamenti nell'uscita.