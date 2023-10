Piazza di Spagna: ubriaco su una moto senza casco rischia d'investire una bambina

Ubriaco, in sella a una moto - senza casco - ha rischiato d'investire una bambina per poi ignorare l'alt della polizia locale. L'uomo, un 47enne, è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Sulla due ruote con un'altra persona ha sfrecciato senza il casco protettivo, senza assicurazione e senza revisione, in prossimità della scalinata di Trinità dei Monti.

Per poco a rimetterci la vita è stata una bambina, che stava per essere investita. Accortisi dell’evento, gli agenti del I gruppo Centro della polizia di Roma Capitale, di presidio a piazza di Spagna, hanno intimato l’alt al conducente, che di tutta risposta si è dato alla fuga.

I caschi bianchi si sono messi dunque all’inseguimento del mezzo, tra semafori rossi, strade a senso vietato o pedonali, sfidando non pochi pericoli, arrivando a fermare il motociclista a via del Fiume.

Appurata l’assenza della documentazione idonea a mettersi alla guida e notato un andamento barcollante da parte del conducente, oltreché un linguaggio sconnesso e un alito fortemente vinoso, gli agenti hanno disposto una prova etilometrica, che ha rilevato un tasso alcolemico pari a 2.47 gr/L. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e alle sanzioni previste per le violazioni al codice della strada, gli operanti hanno posto a fermo, nonché a sequestro amministrativo, il veicolo.