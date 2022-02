Ubriaco distrugge la statua di una Madonna

Urla, rumori e il frastuono provocato dal gesso infranto sulla strada. Notte movimentata nella zona di Ponte Galeria dove un 40enne romano, ubriaco, ha trasformato in un bersaglio la statua di una madonna posizionata in via di Ponte Galeria. Prima le urla, gli insulti a voce così alta da attirare l'attenzione dei residenti. Quindi la statua distrutta.

Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati dai residenti. I militari, non senza difficoltà, hanno fermato l'uomo. Quest'ultimo infatti ha opposto resistenza, insultando i carabinieri.