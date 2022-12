Accasciato sul volante in mezzo alla strada: si pensa al malore, ma è ubriaco

Accasciato al volante dell’auto ferma in mezzo alla strada con il motore acceso, nel cuore della notte: quando i carabinieri hanno notato la scena sono accorsi temendo un malore, ma il giovane al volante, un 28enne, era in realtà ubriaco ed era semi svenuto.

L’episodio risale alla notte scorsa: i militari del nucleo radiomobile di Roma hanno notato l’auto ferma in via Ostiense, la sagoma di una persona china sul volante. Sono quindi scesi immediatamente per soccorrerlo, ma hanno scoperto che si era semplicemente addormentato, preda della stanchezza e di un tasso alcolemico risultato molto oltre quello consentito dalla legge. Nei suoi confronti è quindi scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo.

Poche ore prima gli stessi carabinieri avevano fermato in via Laurentina un 34enne romano sorpreso in auto con un coltello “a farfalla” con lama di oltre 6 centimetri. Nel corso degli accertamenti è emerso che il veicolo, intestato alla moglie del conducente, stava circolando nonostante fosse già gravato da un provvedimento di sequestro, motivo per cui, oltre alla denuncia a piede libero nei confronti del 34enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno nuovamente sequestrato il veicolo, e denunciato l’uomo.