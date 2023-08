Sale sull'autobus ubriaca e blocca la corsa per mezzora

Questa notte, intorno alle due, il conducente del bus linea 38 Atac ha dovuto arrestare la marcia in corso Trieste angolo via Gorizia e allertare il 112 per una donna in stato di agitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Parioli che hanno identificato la donna in una 32enne peruviana in evidente stato di ebbrezza alcolica. Intervenuto anche personale sanitario che ha soccorso la 32enne, che è stata denunciata dai carabinieri per aver interrotto il servizio pubblico per circa 30 minuti.