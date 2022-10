Ubriaca in un locale infastidisce i clienti e poi aggredisce i carabinieri

Ubriaca in un locale ha prima dato in escandescenze nei confronti dei clienti, poi ha aggredito i carabinieri intervenuti su segnalazione del titolare. I fatti in un locale di Anguillara Sabazia. Qui una 33enne romena è stata arrestata per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Una serata tranquilla si è per lei trasformata nell'anticamera di guai con la giustizia. Colpa di diversi bicchieri di troppo. In stato di alterazione, ha infatti iniziato ad infastidire gli altri clienti del locale. Il titolare ha tentato di allontanarla una prima volta, una seconda. Quindi la decisione di chiamare i carabinieri.

I militari della stazione di Anguillara hanno cercato di riportare la calma, ma la donna in tutta risposta ha aggredito anche loro. A quel punto sono scattate le manette.