Schiamazzi in strada con l'amico, era evasa dagli arresti domiciliari

È stata arrestata, per il reato di evasione, una donna fermata nella notte dalla Polizia del commissariato San Paolo di Roma. La donna, in compagnia di un'altra persona, è stata controllata poco dopo la mezzanotte dagli agenti chiamati da alcuni cittadini che si lamentavano per degli schiamazzi in via Ferdinando Palasciano, in zona Colli Portuensi.

A chiamare il 112 alcuni residenti che hanno segnalato alla Sala Operativa la presenza di una coppia di persone ubriache in strada. Intervenute sul poisto le Volanti la donna, una 47enne romana, ha provato a darsi alla fuga in direzione di via Giustini ma è stata raggiunta e bloccata dalla polizia.

Dal controllo è emerso che la 47enne era sottoposta al regime di arresti domiciliari. Immediato l'arresto.